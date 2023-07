Aveyron : la 2e édition de "La Culture s’invite au cœur du Ségala", c’est pour le 9 juillet

Ce sont les enfants qui seront à l'honneur pour cette 2e édition.

C’est le dimanche 9 juillet prochain, à partir de 14 heures, que se tiendra la 2e édition de "La Culture s’invite au cœur du Ségala", un moment exclusivement, ou presque, dédié aux enfants.

La commune de Baraqueville, et plus précisément les élues Sylvie Maurel et Dorothée Serges, ont pris cet événement à leur charge et ont concocté une deuxième édition au moins à la hauteur de la première.

Durant tout l’après-midi, Clotilde Lebas contera des petites histoires en musique.

Le premier créneau, à 14 h 30, sera dédié aux enfants de 7 à 12 ans, celui de 15 h 30 à ceux de 3 à 7 ans et celui de 16 h 30 aux plus petits, juste sortis de leur sieste.

Dans un même temps, la compagnie Alter Music intéressera les bouts de chou et leurs parents avec des ateliers musicaux également dirigés pour chaque tranche d’âge. À partir de 16 heures, il sera fait une place au chant lyrique avec Auguste Truel, qui proposera des initiations et un concert à partir d’un récital savamment constitué.

À 20 h 30, enfin, sera projeté le film d’animation musicale "La Petite Sirène" et pour ceux qui n’auraient pas envie de rentrer chez eux entre cet après-midi enchanté et la soirée, un foodtruck permettra à tous de se restaurer sur place. Comme l’an passé, c’est sous la mairie, dans les locaux de l’accueil de loisirs et du Fauteuil rouge que se tiendra cet événement.

Une participation aux frais de 5 euros sera demandée à chaque famille.