Espalion. Patrick Froissard expose à la bibliothèque

Après une belle carrière de professeur d’anglais dans les lycées français à l’étranger, Patrick Froissard a trouvé un havre de tranquillité sur les hauteurs de la commune de Coubisou. "La peinture est pour moi une forme de liberté et dans une démarche plus ou moins chaotique une manière d’exprimer mon ressenti. Elle est l’occasion d’oublier les angoisses latentes qui encombrent le monde actuel. Peindre me fait du bien et m’apaise". Une quarantaine de ses tableaux (abstraits) à l’acrylique, à l’encre de Chine ou au brou de noix principalement exécutés au couteau mais aussi parfois directement avec le doigt sont accrochés aux cimaises de la bibliothèque municipale d’Espalion au 11 avenue de la Gare. Ceci aux heures d’ouverture de la bibliothèque jusqu’au jeudi 27 août. Cette exposition pourra aussi être l’occasion d’un riche moment d’échange avec l’artiste. À noter que toutes ces œuvres sont en vente (à des prix pour toutes les bourses) et que le fruit sera entièrement reversé à la Croix-Rouge française.