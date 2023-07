Druelle Balsac. Aurélie Fraysse, 100 ans d’une vie bien remplie

Vieillir n’est pas facile. Le plus simple est peut-être d’y consentir et d’accepter les évolutions physiques et sociales tout en gardant des projets à la mesure de l’âge pour échapper au fatalisme. Vieillir, ce n’est ni renoncer, ni résister mais accepter de vivre toutes les étapes en conscience. Mardi 27 juin, Aurélie Fraysse en franchissait une. Peut-être appréhendait-elle ce jour et l’agitation qui va avec mais nous sommes sûrs qu’elle en a savouré l’instant. Toutes ces personnes qui vous aiment, vous transmettent un peu de leur énergie pour continuer le chemin. Aurélie a vu le jour le 27 juin 1923. Mariée à Germain Fraysse en 1947, ils se sont installés à Pradels, sur la commune de Druelle-Balsac. Ayant perdu son époux en 1994, Aurélie a continué à vivre encore dans sa maison, seule, indépendante. Volontaire, généreuse et très accueillante, elle aime le contact, discuter avec les gens. Elle s’intéresse à beaucoup de choses (politique, sport), et lit son journal tous les jours. En ce mardi 27 juin, elle avait le bonheur de recevoir, pour son repas d’anniversaire, sa famille au restaurant des Planques. Restaurant qu’avaient crée ses parents il y a 100 ans (encore un anniversaire). C’est entourée de sa sœur, Arlette Segonds, de son neveu, qui tiennent encore ce restaurant et de ses cousins, cousines, nièces et neveux, qu’elle a eu la joie de souffler ses 100 bougies. À la fin du repas, famille, voisins et amis, qui étaient venus la rejoindre, ont levé leur verre à sa santé. Chaque commune ne peut pas s’enorgueillir d’avoir "sa" ou "son" centenaire. Ce déterminant possessif ne trahit pas une fierté mal venue, mais marque l’affection bien particulière que nous portons à celles et ceux qui ont traversé un siècle et qui appartiennent à l’histoire du lieu où ils ont toujours passé leur vie. Encore bon anniversaire Aurélie, et gardez quasi intactes et le plus longtemps toutes vos facultés, ce sourire et cet humour qui vous caractérisent.