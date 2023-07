Sainte-Radegonde. Des vacances au centre pleines de rebondissements

Les vacances d’été approchent au centre de loisirs de Sainte-Radegonde. Le directeur Arthur et ses coéquipiers animateurs (trices) ont concocté un immense programme varié ludique et enrichissant, et ce du 10 juillet au 1er septembre ! Pour juillet, ce sera "semaine aquatique" (pêche à la ligne, baignade et Aquaparc à Pont-de-Salars le 13) pour la première semaine au centre. Ensuite, le thème portera sur les 4 éléments : fabrication de moulin à vent, jeux de petits chevaux, expériences scientifiques. Enfin, la 3e semaine de juillet sera consacrée aux enquêtes policières ! "Viens jouer au détective", voilà qui promet d’être passionnant : fabrication du matériel de détective privé, Cluedo géant, escape game, avec une fin de semaine "intercentres" peuplée de jeux divers et gonflables.

L’on reviendra sur le mois d’août prochainement.

Inscriptions en mairie ou auprès du directeur Arthur au 06 72 24 02 20. Il reste 4 places pour le séjour, même contact.