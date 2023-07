Rignac. Football : projection sur la prochaine saison

Lors de l’assemblée générale du club de football, les responsables ont décidé de ne pas s’endormir sur leurs lauriers.

Ils ont défini plusieurs axes de travail : continuer à structurer le club par un travail en commissions, développer la communication externe avec un site internet et les réseaux sociaux, améliorer la communication interne. Ils se pencheront sur le volet féminin en essayant d’augmenter le nombre de licences tant chez les joueuses que chez les dirigeantes. Et, ce n’est pas nouveau, tenter de concerner plus de joueurs et de parents pour les manifestations du club et l’organisation des plateaux de jeunes. Quant à la validation à temps des licences des seniors, un effort a été demandé.

Parmi les dossiers en cours, le recrutement d’un coordinateur sportif à l’école de football et pour l’aide administrative.

Le terrain synthétique est toujours d’actualité de même que la labellisation de l’école de foot.

La création d’une équipe U12F et U15F est envisagée de même que l’achat de deux minibus.