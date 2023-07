Decazeville. Le groupe La Mäma a enchanté le public

Le service culture de Decazeville Communauté a programmé trois rendez-vous estivaux. Le premier a rencontré un joli succès.

"Les scènes d’été", proposées par la communauté des communes, sont reparties pour une nouvelle saison estivale. Elles ont débuté dimanche de fort belle manière. Pour ce premier événement, le service culture de Decazeville communauté a fait confiance au groupe La Mäma. Ce fut, à l’unanimité, une réussite à en voir le sourire du public venu nombreux tout le long de la prestation du groupe composé essentiellement d’Aveyronnais. Le répertoire proposé, riche et varié, a touché ce public familial.

Dès les premiers instants, les spectateurs se calaient naturellement sur le tempo en tapant des pieds ou des mains. En effet, La Mäma a emmené en voyage petits et grands qui se sont laissés guider au son des musiques actuelles et des standards de la pop-music. À la fin de cette "balade musicale", les artistes et le public étaient ravis de se retrouver et d’échanger sur la prestation. L’amphithéâtre, sous la mairie, a bien rempli sa fonction de site culturel et rassembleur.

Spectacles à venir

Il s’est passé quelque chose de "magique" dimanche soir à Decazeville. Et ça fait du bien en cette période. Deux autres scènes d’été sont au programme. Dimanche 23 juillet, "Passages", qui est un spectacle familial, un duo burlesque de portés acrobatiques (durée 45 minutes), avec la compagnie La Brebis égarée. "Passages" est une rencontre entre deux voyageurs cherchant refuge avec leurs maigres affaires, dans les années 1930, au cœur de la guerre d’Espagne. Dimanche 30 juillet, "Nomades", un concert en partenariat avec les Nuits et les Jours de Querbes (durée 1 h 15). Étienne Lecomte (flûtes), Alain Angeli (saxophone alto), Laurent Guitton (tuba) et Aloua Idir (oud) vous entraînent pour un périple entre Maghreb et Europe, empreint de musiques traditionnelles.

Les quatre artistes aux intonations et histoires différentes proposeront de nouveaux horizons musicaux.