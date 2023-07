Decazeville. L’école de rugby montre une forte progression

Dimanche dernier, sur les rives du Lot, le RBOA-CCAC a tenu son assemblée générale en présence d’une assistance attentive. Parmi elle, le conseiller régional Stéphane Bérard, le conseiller départemental Hélian Cabrolier, des représentants des maires du Bassin et les présidents des clubs, qui se sont réjouis de la progression de l’école de rugby.

Les remerciements d’usage effectués, Bernard Rives, le coprésident en charge de l’administratif a tenu à rappeler "que les jeunes n’ont pas d’obligation de victoires, mais de prendre du plaisir", sans omettre "de féliciter les parents pour leur tenue exemplaire autour des terrains" et annoncer "la possible date du tournoi Georges-Boyé le samedi 11 novembre". C’est au tour de Jean-Paul Rous d’évoquer le sportif par catégorie. "Une trentaine d’U6 n’ont pas fait de matchs, mais ont effectué quelques rencontres basées sur l’entraînement. Les 32 U8, qui jouent à V, ont obtenu de bons résultats alignant 4 équipes à chaque tournoi. Les 44 licences en U10 et leurs résultats probants, toujours dans les premiers, sont une belle satisfaction. C’est plus compliqué chez les U12 avec des clans, des tensions, un manque de maîtrise et de discipline. Côté U14, ils sont 35 ou 36. C’est une grande satisfaction et les résultats suivent. Après la première phase nous avions aligné 1’équipe à XV et 1’équipe à X."

L’école de rugby s’agrandit

"Nous avons une école de rugby de masse, mais les bons résultats font plaisir", a conclu le coprésident. Germain Portéro a rappelé "la forte augmentation de licences, de 80 à 175" et le bilan des actions sur 3 axes : "Attirer de nouveaux jeunes en allant dans les écoles, les centres de loisirs, en étendant le périmètre. Les fidéliser en créant un climat d’épanouissement, des stages multisports et des sorties. Et enfin assurer une bonne formation aux éducateurs."

Gérer la dynamique de la coupe du monde

Il a remercié "tous les bénévoles qui ont permis l’attribution de la labellisation" par la Fédération française de rugby. Une demande a été faite "pour obtenir une deuxième étoile qui validera tout le travail accompli."

Côté financier, Martine Destruel annonce un bilan provisoire avec 90 000 € de recettes pour 98 000 € de charges soit un déficit de 8 000 €, conséquence de l’aide FFR qui n’est plus versée pour l’emploi de Germain Portéro.

Un emploi que Gérard Fourquet, président du comité départemental, dit "essentiel". Et de rappeler que "la coupe du monde à venir devrait amener une affluence qu’il faudra savoir gérer." Les présidents de clubs parrains ont, tour à tour, remercié RBOA -CCAC, socle des clubs, pour leur travail et les ont assurés de leur soutien.

Les édiles ont clôturé en garantissant leur soutien et leur écoute, en reconnaissant la dynamique de toute l’équipe, le travail d’éducation puis en rappelant leur désir de répondre aux moyens manquants.

L’assemblée générale a été suivie d’un apéritif précédant une paella appréciée par plus de 100 personnes.