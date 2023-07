Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les états-Unis, vainqueurs des JO

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école des Marmousets engagés dans le projet intitulé "Trois écoles en route vers Paris 2024" ont participé à la dernière épreuve des Jeux Olympiques de cette année scolaire : la natation, avec comme disciplines la brasse, le dos crawlé, le crawl, la nage en apnée et les relais.

De belles courses ont ponctué cette journée à la piscine. Bravo à tous les nageurs ! à l’issue des différentes rencontres (run and bike, football, escrime, tennis de table et natation), les États-Unis obtiennent la médaille d’or devant l’Italie et la France. Les élèves de CM2, qui quittent l’école dans quelques jours, se sont vus offrir le tee-shirt à l’effigie de leur nation.

Les enseignants remercient Fabrice Creyssels, animateur sportif et instigateur du projet, les mairies de Saint-Martin de Lenne et de Sain-Geniez-d’Olt et les différentes APE.

Rendez-vous à la rentrée de septembre pour de nouveaux sports olympiques.