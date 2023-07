Luc-la-Primaube. Une 3e rando gourmande, réussie et appréciée

L’APE de l’école Jacques-Prévert de Luc a organisé la 3e édition de la randonnée gourmande en semi-nocturne. Des circuits de 10 km, 12 km ou 14 km étaient proposés autour du village de Luc et dans la vallée de l’Aveyron, ponctués par trois étapes gourmandes qui jalonnaient les différents parcours afin de régaler les papilles des participants. En effet, les nombreux randonneurs ont pu prendre l’apéritif, déguster l’entrée (assiette de charcuterie) et le plat principal (truffade-saucisse) dans des cadres champêtres et authentiques. Les départs et les arrivées étaient donnés dans la cour de l’école où était servi le dessert. Une animation musicale ayant clôturé la soirée. Le soleil, de la bonne humeur, de beaux parcours, une belle animation musicale, des traiteurs de qualité…

À souligner la parfaite organisation de cet évènement majeur de la fin d’année scolaire assurée par une quarantaine de parents d’élèves bénévoles.