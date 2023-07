Saint-Christophe-Vallon. Une atmosphère de vacances pour la fête de l’école

Pour célébrer la fin d’année scolaire, le groupe scolaire de Nuces-Valady-Fijaguet avait concocté, samedi dernier, un programme copieux qui a débuté par des activités ludiques en début d’après-midi dans la cour de l’école. Structure gonflable, stands de kermesse avec les animateurs de Familles rurales… les enfants se sont défoulés avant de monter sur la scène de la salle des fêtes pour présenter le spectacle de chants et de danses préparé avec leurs enseignantes. Venus nombreux, les parents ont partagé un moment convivial autour d’un apéritif organisé par l’APE qui a ensuite servi un aligot-saucisse à quelque 160 convives. Le DJ Laurent-R de Nuces a assuré l’ambiance musicale de la soirée qui a connu son point d’orgue vers 23 heures, avec l’embrasement du feu de la Saint Jean qui a ravi les plus petits comme les plus grands. Les bénéfices de cette journée permettront à l’association de parents d’élèves de contribuer au financement des projets pédagogiques qui seront mis en place par les enseignants durant la prochaine année scolaire.