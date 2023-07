Baraqueville. Anniversaire de la ville : les nounous sont aussi de la fête pour les 50 ans

La "Baraqu’à nounous" est un nom des plus explicites sur l’activité de l’association qui le lui a attribué mais pour ceux qui n’auraient pas compris, elle regroupe les assistantes maternelles localisées autour de Baraqueville qui ont souhaité y adhérer. Au total, 26 ont pris le parti de la rejoindre, ce qui représente pas moins de 101 places d’accueil.

Si ce nouveau collectif né en mars dernier rencontre autant de succès, c’est que son concept présente beaucoup d’avantages : il permet de mettre en valeur la profession de par les actions qu’il porte, de mutualiser du matériel, d’échanger sur ses bonnes pratiques, de partager ses connaissances techniques et administratives et surtout de rompre l’isolement qui est propre au métier. Les outils qu’elles ont mis en place tel un site internet ou une page facebook leur donnent aussi de la visibilité auprès des parents en recherche d’un mode de garde. À l’heure de faire un premier bilan, elles avouent que toutes leurs places sont actuellement occupées. À l’initiative du dynamique bureau représenté par Angélique Azemar, Émilie Andrieu, Carole Delclaux, Murielle Choiseau, Delphine Herraes et Laetitia Claverolles, l’association a tenu, elle aussi, à marquer le coup des 50 ans de Baraqueville avec une idée originale.

En l’occurrence, les nounous et leurs petits et petites protégé(e) s ont magnifiquement peint deux fois 50 galets sur les thèmes de leur choix. Les premiers ont été déposés sur le site du Val de Lenne entre le 29 et le 30 juin, les autres seront disséminés sur le Pays ségali. Ainsi, ceux qui les trouveront pourront les faire voyager et faire connaître La Baraqu’à Nounous et Baraqueville car au dos de ces galets figurent les coordonnées de l’association. Il fut un temps où le "Nous" de Baraqueville assurait la promotion du territoire, à l’heure des 50 ans de la commune, comptons sur les "Nou-nous" de Baraqueville pour prendre le relais !

Site internet : labaraquanounous.fr/fr/

Page facebook : La Baraqu’à nounous.