Bozouls. Avec 5m80, le bourg devient champion du monde du plus long fil d’aligot

Pour la première année, a été organisée la coupe du monde du plus long fil d’aligot à Paris place des Abbesses dans le quartier de Montmartre lors de la manifestation Mont-d’Aveyron sous le parrainage du street-artiste Jo Di Bona.

Le record est de 5,80 m au grand étonnement des participants.

Les champions du monde bozoulais Guillaume Roche, Florian Ferreol et Franck Trémolières ont été accueillis en mairie pour fêter cet exploit. Le maire Jean-Luc Calmelly les a accueillis en mairie pour une photo souvenir devant la toise qui a permis de mesurer le fil d’aligot et remettre la médaille de ville pour ce magnifique résultat. Le trophée sera présenté aux Bozoulais(es) à l’occasion de la brocante du 15 août et au cours de diverses manifestations. Les trois compères seront à jamais les premiers champions du monde dans cette nouvelle spécialité !