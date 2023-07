Aveyron : jamais sans toit et Face unissent leur force pour l’insertion

Depuis l’an dernier, les deux entités œuvrent de concert au bénéfice de familles exilées.

Répondant à ses missions d’agir en faveur des publics en difficulté, et particulièrement pour l’insertion professionnelle des publics en difficulté et en sensibilisant les sociétés à leur Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), la Fondation agir contre l’exclusion (Face) offre différents services aux bénéficiaires de l’association aveyronnaise Jamais sans toit.

Cette dernière, créée en 2014, accueille des familles exilées en attente du titre de séjour qui leur permettra de s’intégrer totalement à la vie sociale, économique, associative et de contribuer au maintien d’une population active pour faire face aux difficultés de recrutement des entreprises dans un contexte démographique vieillissant. Actuellement, vingt-et-une familles sont à charge de Jamais sans toit, parmi lesquelles cinq seront totalement autonomes d’ici à quelques semaines.

Rédaction de CV et aide à l’inclusion numérique

Depuis février 2022, Jamais sans toit fait partie du collectif initié par Face sur la question de l’accueil des familles ukrainiennes.

La Fondation intervient au profit de Jamais sans toit dans plusieurs domaines : préparation à l’insertion professionnelle par la mise au point du CV et de la lettre de motivation, sensibilisation des entreprises et mise en contact avec les candidats à l’emploi en fonction de leurs compétences, aide à l’inclusion numérique.

Tout récemment, elle a reçu de la fondation EDF des ordinateurs reconditionnés à remettre aux adolescents des familles accueillies par Jamais sans toit pour répondre aux exigences numériques de leur formation au collège ou au lycée.

Solidarité

Enfin, Face soutient également Jamais sans Toit dans la préparation de son site internet. En s’associant, on parvient à s’apporter des solutions : la solidarité c’est l’ADN de Face et de Jamais sans toit. "La paix est un état d’esprit lié à l’amour et à l’accueil", rappelle Édouard Guévart, membre de Jamais sans toit à Entraygues. De circonstance au vu du contexte sociétal.