Rignac. Basket : la coupe est presque pleine !

"Une saison pleine qui se termine sans encombres." La présidente Ingrid Cayssials a voulu ainsi exprimer sa satisfaction et la satisfaction du club. Cette satisfaction vient, sur le plan sportif de la victoire des seniors filles en coupe de l’Aveyron et de leur troisième place décrochée en poule d’accession. Ensuite, c’est le titre départemental des U15 filles et la place de demi-finaliste de la coupe de l’Avenir, la sixième place des U13 filles en championnat interdépartemental et une qualification pour la finale de la coupe de l’Avenir.

Ensuite, la présidente s’est satisfaite de l’engagement sous contrat de Quentin Lacout qui a su prendre sa place auprès des enfants : "La couverture de nombreux entraînements et son engagement sans faille auprès des seniors filles par ce technicien qualifié a été bénéfique auprès des jeunes, même si cela a un coût". Laurent Fourestié a validé son diplôme d’arbitre, Illona et Léna ont suivi la formation du brevet fédéral U13/U15, Aloïs et Anzo ont suivi la formation de jeunes éducateurs. Pour conclure, Ingrid Cayssials a évoqué le nombre de licenciés qui a atteint le chiffre de 144 : " Nous restons parmi les clubs les mieux dotés en effectifs."

Une seule ombre à ce tableau : seulement 9 dirigeants : " Cela est peu car pour qu’une rencontre officielle puisse se dérouler, il faut au minimum 4 dirigeants" a expliqué Ingrid Cayssials qui a souhaité "une implication plus large afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui assurent ces tâches".

Le trésorier Jérôme Gaubert a présenté un bilan financier avec un petit solde négatif.