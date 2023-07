Brigade Grands prédateurs à Rodez : on en sait un peu plus sur son installation et ses missions

Cette brigade sera inaugurée le mardi 25 juilllet dans des locaux mis à disposition par la préfecture de Rodez.



Les agriculteurs qui demandaient le déploiement de la brigade Loup en Aveyron pour lutter contre les attaques dont sont victimes leurs troupeaux, vont être servis : l'installation "imminente" de cette brigade, officiellement nommée brigade "grands prédateurs terrestres", verra le jour ce mois-ci à Rodez. L'inauguration de ses locaux ruthénois, mis à disposition par le préfet de Rodez, se fera le mardi 25 juillet.

Le loup, mais aussi l'ours

Cette brigade "ouest", en référence à la première brigade Loup créée en 2015 et basée à Gap dans les Alpes, à l'est du Rhône, "interviendra préférentiellement à l’Ouest du Rhône et sur les thématiques loup et ours", précise le communiqué de l'Office français de la biodiversité qui chapeaute ces désormais deux brigades. La brigade "ouest" sera présente sur quatre départements (Aveyron, Ariège, Haute-Garonne et Hérault) "permettant une projection des équipes sur le terrain" pour assurer "les opérations de suivi et de gestion du risque de prédation par les grands prédateurs.