Équitation : coup d'arrêt pour le jumping de Rodez, annulé faute d'inscrits

Le club de Combelles préparait sa deuxième compétition estivale, pour les amateurs et les professionnels en individuel, qui devait se tenir du 7 au 9 juillet au domaine équestre ruthénois. Mais seuls 90 participants s'étaient enregistrés à quelques heures de la fermeture des inscriptions, lundi 3 juillet.

Deuxième coup d'arrêt en un an. Au début de l'été 2022, le club de Combelles lançait la nouvelle version de son concours de saut d'obstacles : une première compétition pour les clubs, les amateurs et les professionnels, suivie d'une deuxième uniquement pour les amateurs et les pros, en individuel. Mais le deuxième jumping n'avait pu avoir lieu à cause de la canicule, qui avait déjà donné un coup de chaleur aux cavaliers lors du premier concours de saut d'obstacles.

Seulement 90 inscrits

Et cette année, rebelote pour l'association ruthénoise : trop peu de personnes étaient inscrites à quelques heures de la fermeture des enregistrements, lundi 3 juillet, avec 90 inscriptions pour trois jours d'une compétition qui devait commencer vendredi 7 juillet. C'est donc à contrecœur que l'écurie de Combelles a pris la décision d'annuler l'épreuve. "On ne pouvait pas assurer l'organisation d'une si grosse compétition pour si peu de participants : ça aurait fait une moyenne de 30 personnes par jour, c'est très peu", souligne Cécile Ourliac, chargée de l'événementiel au sein du club de Combelles.

C'est la première fois que l'association du Piton est contrainte d'annuler un événement pour cette raison. Et un si faible taux d'inscription reste encore un mystère. "On n'a pas vraiment d'explication, car il n'y avait pas beaucoup de concours en face, remarque-t-elle. La plupart des engagés étaient du club, et très peu de l'extérieur." C'est pour permettre à ces derniers de trouver une autre compétition que l'écurie de Combelles a décidé d'annuler son jumping six heures avant la fermeture des inscriptions. "Comme les inscriptions des concours se terminent toutes le lundi à minuit, ça permettait aux cavaliers de se retourner."

Vers un changement de date l'année prochaine ?

Au-delà du revers qu'est une annulation, celle-ci met aussi un coup aux ambitions de l'écurie ruthénoise. La structure présidée par Frédéric Ichard comptait sur ce jumping "pour en faire à la fois la compétition phare de l’année et nous permettre de progresser encore plus en termes de niveau. L’idée étant de revenir sur de l’international", avait-il annoncé à l'issue de la première compétition estivale. Moins de deux semaines plus tard, la satisfaction d'un rendez-vous réussi a laissé place à la frustration.

"On fait vraiment ça pour le côté sportif, pour organiser un beau concours. Et beaucoup de clubs n'ont pas les moyens de le faire. C'est frustrant", précise Cécile Ourliac. Le club de Combelles envisage de maintenir l'organisation de son concours de saut d'obstacles sur deux événements l'année prochaine, mais il va "réfléchir aux dates". Pour éviter de devoir annuler un nouveau jumping.