Les évolutions climatiques nous poussent à adopter de nouvelles habitudes. Notamment, en matière d'environnement et de jardinage. Voici, en ce début de saison estivale, quelques conseils pour préparer et prendre soin au mieux son potager.

Les Saints de glace sont désormais passés et le risque de gel écarté. Toutefois, le travail dans son jardin est loin d'être terminé. Le printemps et la saison estivale, il faut aussi prendre soin de ses plantations et préparer les futurs semis.

Quels légumes planter en été ?

En été, les variétés à planter sont très larges :

Courgette

Poivron

Piments

Betteraves

Tomates cerises

Poireaux

Salades d'été

Concombre

Brocoli

Chou, etc.

Quelles plantes aromatiques planter ?

On en raffole souvent l'été pour agrémenter nos salades et grillades.

Basilic

Ciboulette

Romarin

Coriandre

Persil

Thym, etc.

Comment protéger votre potager ?

Il n'y a pas que du froid et du gel qu'il faut protéger son potager. Sécheresse et chaleur sont aussi des facteurs à prendre en compte. Voici quelques conseils à appliquer pour ne pas avoir de mauvaises surprises.

Penser à créer des zones d'ombre en plaçant des voiles



en plaçant des voiles Les professionnels conseillent de pailler également le pied des cultures pour conserver un minimum d'humidité

Comme le rappelle RTL, l'épaisseur du paillis doit être d'environ 5 à 7 centimètres afin de limiter l'évaporation de l'eau et de maintenir une température plus fraîche au niveau des racines

Utilisez pour cela de la paille, des écorces de bois ou des feuilles mortes.

À quel moment arroser votre potager ?

N'arrosez surtout pas aux heures les plus chaudes de la journée. Il est préférable d'arroser tôt le matin, avant 10 h, ou plutôt en fin de journée après 18 h. La raison, "éviter l'évaporation excessive due au soleil de midi. Veillez à arroser au niveau des racines, en évitant de mouiller les feuilles pour prévenir le développement de maladies fongiques".