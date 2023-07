Jeux olympiques 2024 : 7 millions de places vendues, de nouveaux billets mis en vente ce mercredi

Malgré les prix souvent jugés trop chers, les ventes de ces billets "olympiques" ont explosé.



Plusieurs centaines de milliers de billets des JO-2024 vont être mis en vente à partir de ce mercredi 5 juillet pour des sports prévus en dehors de Paris (football, handball, basket), avant que les 3 millions de sésames encore disponibles soient égrenés sur la plateforme de vente, ont annoncé ce mardi 4 juillet les organisateurs.

Les polémiques qui ont accompagné les deux premières phases sur les prix des billets jugés trop élevés n'ont au final eu aucune incidence sur les ventes. "On a même explosé nos prévisions", résume une source proche de la direction de Paris-2024.

Des billets mis en vente pour les épreuves à Marseille

Quelques 6,8 millions de places ont d'ores et déjà trouvé preneur, dont 5,2 millions pour le grand public. Dès mercredi matin, il sera donc possible d'acheter les billets restants pour les épreuves qui se déroulent en province. Il s'agit des épreuves de basket-ball, de handball, de football et de voile qui se déroule à Marseille.

Contrairement aux deux premières phases de billetterie, il n'y a pas de tirage au sort et la plateforme restera ouverte jusqu'à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet 2024.

De 24 à 320 € en province

Pour les premiers billets mis en vente dès mercredi, exclusivement donc dans les territoires, les places vont de 24 euros par exemple pour le basket à Lille, jusqu'à 320 euros pour un ticket en quart de finale de handball.

Dans les mois ou semaines à venir, les organisateurs vont proposer à la vente les places restantes.

Sur le million de places à 24 euros promis par le Comité d'organisation (Cojo), "il reste encore près de 150 000 places", a précisé le Cojo. "Globalement il reste moins de 3 millions de billets à vendre, et on va les libérer au fil de l'eau", a expliqué Paris-2024. "Il y aura des opportunités jusqu'au bout", assurent les organisateurs.

Pour revendre ses billets, ce sera possible à partir du "printemps 2024", ont-ils expliqué. Pour les sites qui ont des jauges assez faibles, comme la Concorde qui accueillera les sports urbains, ou pour le cyclisme sur piste, il y aura "très peu de billets" mis en vente, ont indiqué les organisateurs.