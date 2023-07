Olemps. Le marché gourmand a fait le plein

C’est décidément une valeur sûre : le marché gourmand rallie tous les suffrages et lance agréablement la saison estivale. Cette dernière édition n’a pas dérogé à la règle car les ingrédients de la soirée étaient réunis pour que ça marche : deux animations musicales de grande qualité : La Carriole et la Déryves qui attirent les foules lors de toutes leurs apparitions, un panel de plats à déguster sur place avec, cette année, quelques nouveaux venus fort appréciés des habitués, ravis de voir que d’autres propositions leur étaient faites et un temps qui, s’il n’était pas extraordinaire permettait toutefois de profiter agréablement de dîner en extérieur. Et il faut bien avouer que les bénévoles ont vécu une journée angoissante, suivant avec inquiétude les nuages lourds de menace et les prévisions météo du jour mais, finalement, la pluie a attendu patiemment la fin des festivités pour faire son apparition ! Le public, pour sa part, n’a pas hésité à venir et les alentours de la 777 étaient bondés. Une ambiance familiale (à noter cette année, en plus du défilé aux lampions, la présence d’une pêche aux canards pour occuper les plus jeunes) et toujours aussi conviviale à mettre au crédit de l’association Olemps sourire qui ne ménage pas sa peine pour que la fête soit belle !