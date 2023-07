Luc-la-Primaube. L’école de rugby de LSA XV habillée de neuf

Mercredi après-midi, après les entraînements route de Cassagnes à La Primaube, Gilles Roquefeuil, responsable de l’école de rugby de Lévézou Ségala Aveyron XV, a remis des vestes et pantalons de survêtements aux 172 licenciés, garçons et filles, U6, U8, U10, U12 et U14, en présence des éducateurs et des partenaires que le coprésident Pascal Rivière a chaleureusement remercié, Les Briconautes (La Primaube), Super U Olemps, La Fabri culture Moyrazès, Aveyron Orthopédie, RRM Couverture, Costes orthopédie et KMP. En présence de 256 personnes sur le stade, les 26 éducateurs ont aussi reçu la même dotation qui récompense leur investissement tout au long de l’année. Ce fut l’occasion de rappeler que cette école de rugby avait obtenu en 2022, trois étoiles au label des écoles de Rugby, la plus haute distinction dans ce label délivré par la Fédération Française de Rugby. Une distinction, valable pour quatre ans, qui est l’aboutissement du travail fait au quotidien par les éducateurs et éducatrices, joueurs (es) et dirigeants (es), pour une politique tournée vers la formation des jeunes joueurs du territoire.

LSA XV est logiquement reconnu, pour son excellence en matière de formation des joueurs (ses). Avec la qualité de son école de rugby, LSA XV peut envisager l’avenir avec sérénité. Une clôture de cette saison 2022-2023 qui s’est terminée avec un entraînement ouvert à tous : 37 nouveaux pratiquants ont essayé ce sport. Rendez-vous le 2 septembre pour la reprise des entraînements au stade de rugby de La Primaube.

Contact : Clément Augé lsa15@orange.fr Retrouvez l’actualité sur les réseaux sociaux : Lévézou Ségala Aveyron XV