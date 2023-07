Laissac-Sévérac l'Église. Les marchés de l’été… en musique !

L’office de tourisme "Des Causses à l’Aubrac", bureau de Laissac, a réuni les musiciens qui vont animer le marché forain le mardi matin pendant la saison estivale, en présence de Jérôme Prat, coprésident de l’Ucal (Union des commerçants et artisans du Laissagais) et de Mireille Galtier, adjointe. En effet, cette collaboration tripartite (Ucal, mairie et office de tourisme), s’exerce chaque année pour mettre en musique les marchés d’été. On ne dérogera pas à la règle cette année encore puisque dès mardi 11 juillet, c’est le groupe "Zico" qui débutera cette édition 2023 des marchés animés, ensuite le mardi 18 juillet, c’est "Skabazook Trio" qui prendra le relais, suivi le 25 juillet par "Carton Rouge".

Au mois d’août, ce sera d’abord, "la Carriole" le 1er août, puis "Piano Bohême" le 8 août.

Le 15 août, de façon inédite, le marché forain aura lieu mais le marché aux bestiaux ne fonctionnera pas. "O’Dinkys" interviendra ce jour-là et la saison s’achèvera le 22 août avec "Duo d’Aqui". Une belle programmation en perspective qui verra les groupes déambuler dans la cité et s’arrêter à de nombreux endroits déterminés lors de la réunion, pour accomplir leur prestation.