Boussac. Les tracteurs font leur show sur la route

Par un beau dimanche, une belle cohorte de tracteurs a traversé la commune. Il s’agissait en l’occurrence des vieux volants du Ségala qui faisaient leur sortie annuelle pour un périple qui les conduisit au Moulinou, Le Fraysse, Boussac, Gramond, Lardeyrolles, Combrouze, Colombies où avait lieu la pause repas, Montillas, Limayrac et retour à Baraqueville. Une manière vivante de redonner leur lettre de noblesse à ces machines qui ont révolutionné le monde agricole de l’après-guerre. C’est ainsi qu’on a pu voir défiler tous ces Porche, Vendeuvre, Deutz, Ford, Société Française, et bien d’autres qui ont ainsi sillonné la région. Il s’agit là de gens passionnés qui ont le mérite de perpétuer l’histoire de ces tracteurs, tous rutilants que l’on pouvait facilement imaginer sortis d’usine pour certains. Une belle occasion, on ne parle pas de tracteurs. De faire monter l’adrénaline et de se remémorer cet ancien temps.