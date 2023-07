Sénergues. Quilles : un podium pour l’équipe Clot

Malgré quelques inquiétudes météo la veille de ce dimanche, la finale du district Vallon Dourdou s’est déroulée dans d’excellentes conditions sur le terrain de Saint-Christophe. Il convient de féliciter le club rouge et blanc pour la gestion de cette journée et le remercier pour sa générosité puisque les neuf quadrettes qui sont montées sur les podiums ainsi que les trois meilleurs individuels de chaque catégorie, en plus des médailles et boucliers, ont été gratifiés d’un produit local, à consommer avec modération.

Côté Sénerguois, les trois quadrettes de troisième série ont conservé leur classement d’avant finale. La quadrette Molénat finit à la cinquième place, sur seize engagées. Elle est devancée par la quadrette Carles qui tout en réalisant la quatrième performance du jour reste également quatrième au classement général.

L’équipe Clot était pratiquement assurée du podium avant le début de la manche. À l’issue des deux premières parties elle pouvait même envisager une médaille d’argent mais l’ultime partie de cette saison 2023 n’a pas été la plus réussie et la bande à Ludo a donc fini sur la troisième marche du podium synonyme de médaille de bronze. Belle récompense et première médaille pour Ludovic, Thierry, Vincent et le jeune débutant Thomas tandis que Benjamin avait déjà connu la joie du podium dans les catégories jeunes. On n’oubliera pas d’y associer l’expérimenté Francis Couderc qui avait assuré un intérim lors de la septième manche. Forts de ce résultat, les quadrettes Molénat avec une composition inédite et Carles participeront à la coupe de l’Aveyron troisième série qui se déroulera ce vendredi 7 juillet du côté de Bozouls.