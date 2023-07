Saint-Léons. Une fin d’année scolaire festive et méritée

La fête de l’école a réuni écoliers, enseignantes, parents et familles autour d’une joyeuse soirée à l’Espace Jean-Henri-Fabre de Saint Léons. Mardi 4 juillet le label "Ecole 3D" était décerné pour une durée de trois ans à l’école du village dans le cadre d’une cérémonie honorée par la présence de l’inspectrice de l’éducation nationale, du conseiller pédagogique du secteur, du maire.de la commune et des adjoints.

Les écoliers ont fait tour à tour la présentation de leur projet et de l’action éducative menée sous l’égide de leur professeure Agnès Vaissière. Rappelant que cette démarche s’inscrivait naturellement dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Jean Henri Fabre dont l’école a la fierté de porter le nom, ils ont évoqué les différentes actions menées, telles que création d’un carré potager avec paillage et compostage, fabrication de mangeoires pour oiseaux, installation de nichoirs etc. Le maire prit ensuite la parole pour souligner le mérite et l’importance de cette initiative citoyenne. Le mot de la fin revenait à l’inspectrice qui décerna officiellement le label "Ecole en démarche de développement durable" après avoir félicité écoliers et enseignantes. La découverte de la plaque du label Ecole 3D a conclu la cérémonie.