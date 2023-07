Luc-la-Primaube. Une promenade en barque avec les Caminaïres

Soixante-trois adhérents du club "Les Caminaïres" se sont rendus sur l’aire de Loisirs de la Barque, pour une halte reposante et bucolique afin de déguster fouace et café, sur le parcours de la Trace Verte du Viaduc entre Creissels et de St-Georges-de-Luzençon. Pour certains, c’était une rando de 8 km vers le Viaduc et après avoir longé le Tarn, avec l’arrivée face à l’un des plus beaux villages de France, Peyre. Pour un autre groupe, ce fut une ballade le long du Tarn jusqu’à la plus haute pile du pont. À midi, tout le monde s’est retrouvé pour pique-niquer avec au menu, apéritif la délicieuse marquisette de Suzanne suivi du repas, salade de pommes de terre, rôti de porc, fromage et tarte aux pommes. En début d’après-midi, rendez-vous à Creissels avec les bateliers du Viaduc pour une balade en Barque d’une heure qui a permis aux différents groupes d’apprécier les commentaires de chacun des accompagnateurs. Une belle journée conviviale, sans pluie, très appréciée de tous. Merci aux bénévoles qui se sont investis pour la réussite de ce pique-nique.