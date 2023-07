Ce jardin, le premier du genre en Aveyron, est dédié aux plantes aux propriétés spécifiques.



Cazelle, le premier jardin dédié aux plantes pour la teinture végétale en Aveyron, ouvre ses portes aux amateurs de nature et de couleur, petits et grands, pour une expérience enrichissante. Situé dans la commune de Réquista, ce jardin extraordinaire vous accueille tous les mercredis matin, de 9 h à 12 h, pendant les mois de juillet et août. C’est une occasion unique de plonger dans l’univers fascinant des plantes tinctoriales et de découvrir l’histoire captivante de la teinture végétale, grâce à une visite pédagogique animée par Morgane Recoules, une passionnée expérimentée dans le domaine.

Au sein de ce havre de verdure, vous pourrez admirer une variété impressionnante de plantes soigneusement cultivées, chacune offrant des pigments naturels uniques pour donner vie à des teintes incroyables. Morgane vous guidera à travers les allées du jardin, vous révélant les secrets de chaque plante, leurs propriétés colorantes et les techniques utilisées pour extraire les pigments. Vous en apprendrez davantage sur les procédés traditionnels de teinture et sur leur évolution au fil du temps.

Après cette visite éducative, vous aurez la possibilité de prolonger votre expérience en visitant la boutique Cazelle située sur place. Vous y trouverez une sélection de produits de teinture végétale, tels que des écheveaux de laine ou de coton déjà teints avec les plantes du jardin, des kits de teinture pour ceux qui souhaitent s’initier à l’art de la teinture chez eux, ainsi que d’autres articles liés à la couleur et à la créativité. D'ailleurs, l'oeuvre de Soulages plane du côté de ce jardin, grâce à son fameux brou de noix.

Cazelle vous invite à vous rendre dans la rue "allée des chênes". L’entrée au jardin est fixée à seulement 2 € par personne, tandis que les enfants de moins de 10 ans bénéficient de l’entrée gratuite, afin d’encourager les familles à partager cette expérience unique ensemble. N’hésitez pas à consulter le site web de Cazelle, ateliercazelle.com, pour obtenir de plus amples informations sur les horaires, les tarifs et les événements spéciaux qui pourraient avoir lieu.

Que vous soyez un amateur de plantes, un passionné de teinture ou simplement curieux de découvrir de nouvelles formes d’expression artistique, le jardin Cazelle est l’endroit idéal pour éveiller vos sens, élargir vos connaissances et laisser libre cours à votre créativité. Venez plonger dans les couleurs vibrantes de la nature et laissez-vous inspirer par la magie de la teinture végétale.