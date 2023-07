Football : deux joueurs à l'essai à Rodez, Lionel Mpasi a repris l'entraînement

Diego Michel et Aristide Wam étaient de la séance matinale d'entraînement du Rodez Aveyron football, à Vabre ce jeudi. Le gardien international congolais, qui sera titulaire en Ligue 2 cette saison, était lui de retour après des vacances décalées.

Du soleil et de la chaleur. De nouvelles têtes aussi. Lors de l'entraînement matinal de ce jeudi à Vabre, les recrues Enzo Crombez, Waniss Taïbi et Ahmad Ngouyamsa étaient logiquement bien présentes en sang et or.

Mais évoluaient aussi sous les ordres du staff emmené par Didier Santini Diego Michel (25 ans, 1,81 m) et Aristide Wam (21 ans, 1,83 m). Deux milieux de terrain - le premier plutôt offensif, le second défensif - mis à l'essai par le Raf. Michel portait le maillot de Versailles (National) depuis 2021 mais s'était gravement blessé au genou en septembre dernier. Une rupture des ligaments croisés du genou qui l'a tenu éloigné des terrains quasiment toute la saison, effectuant son retour pour deux matches en fin de saison dernière. Wam est lui aussi en fin de contrat. En provenance du Havre, le Camerounais n'a pris part à aucune rencontre avec l'équipe championne et promue en Ligue 1 cette saison. Cantonné à la réserve en National 3, alors qu'il comptait six apparitions en L2 la saison précédente.

Lionel Mpasi, rentré de vacances décalées du fait de son passage en sélection en juin, était aussi de retour ce jeudi. Arrivé en Aveyron la veille au soir. Il arbore cette fois un statut de solide N°1 au poste de gardien, lui qui a prolongé dans les dernières heures de son contrat fin juin. L'autre international du groupe, le latéral Akim Abdallah, doit lui faire son retour lors du stage à Vichy, débutant avec un départ en bus ce dimanche soir.