Saint-Saturnin-de-Lenne. Du monde à la fête de la Saint-Jean

En ce premier week-end de l’été, La Roque Valzergues était en fête. Les festivités ont commencé par la fête de la musique. Pour la circonstance, le carlaroc (comité d’animation et de rénovation de La Roque) et le comité des fêtes de Saint-Saturnin ont regroupé forces et compétences pour accueillir leur public. Le groupe Lol, avec un répertoire varié de reprises francophones et internationales, a joyeusement animé la soirée. Plus de 150 personnes sont venues faire la fête jusqu’à tard et la restauration rapide (saucisses frites) proposée par les organisateurs a été la bienvenue.

Les 24 et 25, affluaient habitués, voisins et amis pour fêter la "Saint-Jean Baptiste" , fête traditionnelle du joli village de La Roque Valzergues. Le soleil et la forte chaleur ont rendu très agréables les retrouvailles autour d’un apéritif rafraîchissant. Deux cents convives au moins se sont installés sous le grand chapiteau et ont dégusté, entre autres, les délicieux jambons à la broche dont la cuisson a embaumé l’air du village durant l’après-midi. Dans la fraîcheur du soir, le temps s’écoulait tout doucement et agréablement entre rencontres, discussions, repas champêtre savoureux, quelques airs d’accordéons et pas de dance…

Il faut ajouter le succès, incontestable, du déjeuner aux tripous du dimanche matin. Et pour conclure, une messe a été célébrée, à 10 h 30, à l’église, là-haut sur le piton rocheux, juste au pied du rocher où se dresse une statue de la vierge. La chorale de "Fleur des Causses" a, comme à l’accoutumée, remarquablement animé cet office religieux. Cette année encore, les habitués et connaisseurs ont retrouvé l’esprit de "la fête de La Roque" , l’esprit qu’ils aiment et pour lequel ils reviennent chaque année !

Merci aux organisateurs, Carlaroc et comité des jeunes, qui nous ont donné cette belle fête.