François Civil et Lyna Khoudri dans "Une Zone à Défendre" sur Disney+ : "On était en transe à la fin"

(ETX Daily Up) - C'est le duo en vogue du cinéma français. François Civil et Lyna Khoudri se donnent une nouvelle fois la réplique dans le tout premier film original français de Disney+. Et la plateforme de streaming a donné les manettes au réalisateur Romain Cogitore pour mener à bien ce projet, un film engagé sur une histoire d'amour impossible entre un policier et une militante zadiste. Ils se sont confiés au micro d'ETX Studio sur ce tournage bouleversant. Rencontre.





"C'était vraiment incroyable ce tournage, vraiment ! On a tous plongé, l'équipe technique, les figurants, nous, tout le monde. Il fallait que l'on y aille tous ensemble parce qu'il s'agit de ça, il s'agit de collectif et on ne pouvait pas faire autrement. Et je crois que moi, j'en suis sortie assez bouleversée", a confié Lyna Khoudri à propos du tournage du nouveau film de Romain Cogitore, première production originale française de Disney+, "Une Zone à Défendre". L'actrice césarisée retrouve pour la troisième fois François Civil, après les deux volets des "Trois Mousquetaires" - dont le deuxième opus "Milady" sortira le 13 décembre 2023 au cinéma - et le film d'animation "Buzz l'éclair" pour lequel les deux acteurs ont prêté leur voix.

Un film engagé

Dans le film plus dramatique "Une Zone à Défendre", Lyna Khoudri incarne Myriam, une jeune femme militante écologiste qui lutte contre la construction d'un barrage dans une forêt et figure importante au sein d'une ZAD. Une zone à défendre qui n'est pas sans rappeler Notre-Dame-des-Landes. François Civil, lui, joue double jeu en interprétant Greg, un policier sous couverture : "J'ai adoré, moi, en fait, me perdre justement dans les méandres de 'quand est ce qu'il est vrai', 'quand est ce qu'il est sincère', 'quand est ce qu'il est bouleversé ou qu'il fait semblant...' Il y a la partie immergée de l'iceberg chez Greg qu'on ne voit pas et ce qui le fait bouger. Et ça, c'était des lignes que j'ai adorées travailler", explique François Civil.

"Le sujet peut être considéré par certains ou certaines comme clivant. Les ZADs, on en a peu vu au cinéma", a avoué Romain Cogitore. "Je me rends compte que finalement, c'est aussi nos choix de films qui font qu'on va dans la même direction", a raconté Lyna Khoudri. "C'est vrai, on a ça en commun", a acquiescé François Civil. "Dans le choix de leurs projets, les acteurs racontent quelque chose de leur vision du monde. Après, je ne vais pas parler à leur place, mais mon propos en réalisant ce film, c'était aussi de donner un accès à un lieu alternatif comme une zone à défendre, même si c'est une zone de fiction, de donner un accès plus intime, plus profond, plus humain que l'accès qu'on peut avoir simplement en regardant des news", explique Romain Cogitore.

"Le projet est né d'un article que j'ai lu, ou de différents articles que j'ai lus d'ailleurs, sur des infiltrés anglais qui avaient fait des choses assez folles, notamment en allant très loin sur des questions intimes et des relations intimes. Et mon point de départ, c'est que je cherchais une histoire d'amour impossible qui puisse se passer à notre époque. L'histoire entre un flic infiltré et une militante, ça me semblait effectivement un amour impossible. Et puis ça m'a amené sur une question plus française qui est la question des zones à défendre, où j'ai découvert cet univers de lutte, cet univers d'engagement pour des causes essentielles contre le bétonnage du monde", nous a expliqué le réalisateur.

Un tournage prenant

Un film engagé certes mais surtout un film d'amour. Une histoire à la "Roméo et Juliette" des temps modernes qui séduit grâce aux performances des deux acteurs bouleversés par ce tournage particulier : "J'ai un peu oublié qui j'étais pendant deux mois", a même révélé Lyna Khoudri. "Franchement, il y a des prises qu'on a faites où il se passait des trucs comme rarement, je dirais", a même rajouté François Civil.

"Lyna est une très, très grande tragédienne", a déclaré Romain Cogitore. Pour le réalisateur, le choix de François Civil était une évidence : "C'était François dès le début et j'étais très impatient de le retrouver", a-t-il ajouté.

En proposant un film tourné en immersion dans la vie des zadistes et au plus près des acteurs, "Une Zone à Défendre" offre des performances remplies d'émotions. On retiendra notamment le regard perçant de Lyna Khoudri et la scène où Greg (François Civil) craque devant sa mère - à vous déchirer le coeur.