Guerre en Ukraine : la production de munitions au cœur d'un nouveau soutien de l'Union Européenne

Ce vendredi 7 juillet 2023, l'Union Européenne a annoncé le déblocage de 500 millions d'euros pour augmenter sa production de munitions pour l'Ukraine.

L'Union européenne (UE) va débloquer 500 millions d'euros pour renforcer la production de munitions à destination de l'Ukraine et réapprovisionner les stocks des pays membres du bloc, a annoncé vendredi Bruxelles.

Accord provisoire

Les représentants du Conseil européen et du Parlement européen ont conclu un accord provisoire dans la nuit de jeudi 6 à vendredi 7 juillet qui doit entrer en vigueur à la fin du mois. Dans le cadre de cet accord, les entreprises européennes d'armement recevront des subventions pour augmenter leurs capacités de production et s'attaquer aux goulets d'étranglement.

Le mot de la France

Durant les négociations, la France a poussé pour que les fonds alloués à la production de munitions bénéficient aux industriels européens. C'est la troisième étape d'un processus plus large de la part de l'UE visant à fournir plus de munitions et d'armes à l'Ukraine, notamment des obus d'artillerie de 155 millimètres, réclamés par Kiev pour faire face à l'invasion russe

Zelensky et la question de l'Otan

Un déblocage acté quelques heures après une visite à Prague de Volodymyr Zelensky. Le président y a notamment évoqué la question de l'Otan, jeudi 6 juillet 2023. "Kiev a besoin de davantage qu'un simple communiqué publié depuis plus de dix ans selon lequel la porte de l'Alliance transatlantique est ouverte", a déclaré le chef d'Etat.

Désireuse de rejoindre l'Otan dès que possible, l'Ukraine attend du sommet de Vilnius (Lituanie), les 11 et 12 juillet, un signal clair de pouvoir intégrer l'Alliance aussitôt la guerre terminée. Les membres de l'Otan sont divisés sur le calendrier potentiel d'une adhésion de l'Ukraine, certains d'entre eux craignant qu'une telle décision rapproche l'Alliance d'une guerre active avec la Russie.