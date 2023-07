Baraqueville. Les collégiens d’Albert-Camus œuvrent pour la protection des oiseaux

Après avoir réalisé des hôtels à insectes l’an passé, les élèves de sixième du collège Albert Camus de Baraqueville se sont lancés dans la conception et la réalisation de nichoirs à oiseaux avec monsieur Auguy, leur professeur de technologie. Force est de constater que le déclin des oiseaux de jardin se confirme, selon la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). La pollution, l’artificialisation des terres ou l’aménagement de certains bâtiments empêchant la nidification figurent parmi les causes de ce déclin. Or, ces espèces sont des prédateurs redoutables pour les larves, les chenilles et les insectes.

Huit nichoirs ont été construits et pourront ainsi accueillir des mésanges, des étourneaux, des huppes fasciées, et d’autres espèces de passereaux. Répartis en plusieurs équipes au sein d’ateliers tournants, chaque collégien a pu participer : mesurer, tracer, scier, visser, percer, afin de créer ces nichoirs. Fraîchement installés au sein du collège, ces derniers attendent l’arrivée de nos nouveaux hôtes.