Campagnac. Une 17e édition réussie du rassemblement des motards du viaduc

La 17e édition du rassemblement des motards du viaduc s’est tenue du samedi 1er au dimanche 2 juillet mais dès vendredi soir, les premiers participants sont arrivés et se sont installés dans le camping qui a rapidement été rempli. Le bar Le Campagnac a eu une soirée de vendredi très chargée. Mais le gros des activités a réellement démarré samedi avec l’accueil des motards et les inscriptions. Dès 14 heures, une première balade de 150 km "Aubrac me voilà" s’est déroulée sous un temps légèrement pluvieux entrecoupé de quelques accalmies.

À 18 h 30 un court métrage a été projeté à la salle des fêtes : "l’homme à la muco" présentant Thomas Lebouvier, greffé des 2 poumons depuis 15 ans, racontant son voyage au Cap Nord et en Ténéré.

Dès 19 heures, débute le concert du groupe Corto Maltese, accompagné d’un repas servi par un traiteur. Puis à partir de 21 h 30, concert assuré par le groupe "Rock Passenger" jusqu’à une heure La journée de dimanche a commencé tôt avec un petit-déjeuner à 7 h 30 et une nouvelle balade matinale "Entre cols et Croix" de 75 km.

À 10 heures, débutait la conférence du professeur Touqui de l’Institut Pasteur, qui dirige un laboratoire de recherche sur la mucoviscidose. Il était accompagné de 4 de ses collaboratrices et d’un collaborateur biologistes qui ont présenté successivement leurs travaux de recherche sur la maladie et expliqué longuement ce qu’est la mucoviscidose et les traitements qui sont appliqués aux patients. Cette maladie génétique est transmise aux enfants une fois sur 4 si les deux parents sont porteurs du gène.

Les traitements sont essentiellement symptomatiques (on tente de soigner les effets pas la maladie elle-même) car la maladie génétique est incurable. Seules les greffes de poumons sont curatives. L’ancien président du club des motards du viaduc, Yves Mathaud, concluait la réunion et présentait son successeur, Pierre Bugeaud de Lugan, aux nombreux motards et au public présents. Ils ont assuré que le combat continuera et que les Motards du Viaduc poursuivront leurs dons au professeur Touqui, lesquels représentent tout de même le quart du budget de fonctionnement de son laboratoire.

Dès 11 heures, un apéro musical animé par le duo "Atomic of the Trumpet" précédait le déjeuner assuré par un traiteur.

À 13 heures, c’était le tirage de la tombola avec comme lot une petite moto NK01 de 125 cm3 très bien finie.

À 14 heures, le père Christophe bénissait les motards et à 14 h 30 c’était le départ vers le viaduc qui exceptionnellement ne sera pas traversé cette année pour cause de travaux importants immobilisant totalement la double voie Sud-Nord. On passera tout de même sous le viaduc pour finir à Millau dans le parc de la Victoire comme à l’accoutumée. Finalement ce sont 952 motos qui ont fait le parcours. À l’année prochaine pour encore plus de participants.