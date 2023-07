Espalion. Une agréable sortie scolaire de fin d’année à Rodez

Les élèves de CP, CE1 et CE2 racontent leur sortie de fin d’année. "Nous sommes allés en bus au musée Fenaille où chaque étage correspondait à une époque historique. Le plus haut, celui que nous avons visité, était celui de la Préhistoire. Les statues menhirs nous attendaient immobiles, plantées dans le sol ! Nous avons été très surpris que des hommes de la Préhistoire puissent réaliser de telles sculptures ! Elles représentaient des personnages importants, hommes ou femmes, de cette période. Leurs surfaces sont sculptées en bas-relief. Pour les femmes sont gravés des colliers, des poitrines, des cheveux… et pour les hommes des ceintures, des poignards, des arcs avec leurs flèches. En atelier, nous avons fabriqué des bas-reliefs sur du papier métallisé. Ensuite, nous sommes allés pique-niquer ! L’après-midi, on a découvert la caserne des pompiers à Espalion. Ils nous ont très gentiment accueillis ! Ils nous ont fait essayer leurs casques et nous sommes montés dans leurs camions rouges. Certains ont même grimpé à la corde. On a utilisé la lance à eau. Les pompiers ont même déployé la grande échelle ! Si on a un problème, on peut les appeler en faisant le 18 !"

Le pique-nique à Rodez,

un moment apprécié des enfants.