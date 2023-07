Affaire Alain Delon : maltraitance animale, abus de faiblesse, expulsion... Ce que l'on sait

Accusée notamment de harcèlement moral par les enfants de l’acteur, Hiromi Rollin, l’ancienne "dame de compagnie", conteste les faits et dépose plainte à son tour. Explications.

Hiromi Rollin a fini par répliquer vendredi 7 juillet par la voix de son avocat. Cette femme de 66 ans, d’origine japonaise, visée par deux plaintes des enfants d’Alain Delon, "conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et qui ont été largement diffusés dans la presse", a annoncé Me Yassine Bouzrou, alors que sa cliente est visée depuis jeudi par une enquête préliminaire du parquet de Montargis (Loiret) pour des faits de harcèlement moral, détournement de correspondance et maltraitance animale.

L’avocat des enfants Delon, Me Christophe Ayela, suspecte, lui, "un abus de faiblesse" envers l’acteur de 87 ans et affirme que Hiromi Rollin "n’a de cesse d’isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces" depuis l’accident vasculaire cérébral de l’acteur, en 2019.

C’est à partir de ce moment-là, selon Anthony Delon, que cette ancienne assistante de réalisation devenue proche de l’acteur a commencé à prendre de plus en plus de place à ses côtés, dans le huis clos de son domaine de la Brûlerie, à Douchy-Montcorbon (Loiret).

Elle a commencé à s’occuper de lui. Petit à petit, elle a pris cette place de dame de compagnie", a relaté le fils aîné de l’acteur, jeudi soir. Mais, selon l’avocat des enfants Delon, la situation se serait progressivement dégradée avec une attitude de plus en plus malsaine. "Elle répond à sa place, en se faisant passer pour lui, elle tente d’intercepter son courrier postal. Elle empêche ses enfants de venir le voir régulièrement, comme ils l’ont pourtant toujours fait. Elle se montre autoritaire, menaçante, allant même jusqu’à maltraiter de façon inacceptable le chien de M. Delon", décrit-il dans un communiqué.

"Elle a pris le papier à M. Delon" Jean-Pierre Lécluse, protectionniste privé d’Alain Delon pendant vingt ans, affirme lui aussi que l’accès de la propriété de Douchy lui était désormais refusé par Hiromi Rollin. Il a fini par retrouver l’acteur le 12 mai au cinéma Le Vox de Châteaurenard. "Je lui ai donné mon nouveau numéro de téléphone, (Hiromi Rollin) a pris le papier à M. Delon. Il lui a repris pour lui montrer que c’est lui qui décidait", a-t-il expliqué à l’AFP.



Hiromi Rollin n’aurait pas prévenu, non plus, les enfants d’Alain Delon alors qu’une violente chute lui avait valu "8 ou 9 points de suture" et un transfert à l’hôpital, dénonce Anthony Delon. Alerté, le fils aîné de l’acteur a commencé à notifier, en janvier 2022, l’ensemble "des faits qui se déroulaient dans notre cercle familial et qui concernaient plus spécifiquement les rapports entre mon père Alain Delon et sa dame de compagnie", a-t-il expliqué.

En marge de la première plainte pour harcèlement moral, détournement des correspondances et maltraitance animale déposée avec sa demi-sœur, son demi-frère et à laquelle son père se serait associé par écrit, Anthony Delon en a déposé une deuxième.

Cette fois pour violences et séquestration sur personne vulnérable et abus de faiblesse, notamment.

L’avocat de la sexagénaire a annoncé, de son côté, qu’elle "déposera plainte contre des membres de la famille Delon et des gardes du corps pour les violences volontaires aggravées subies le 5 juillet 2023 et constatées par un certificat médical".

Selon des informations du Parisien et de l’AFP, Hiromi Rollin a été expulsée mercredi de la propriété. Alain Delon lui aurait lui-même demandé par écrit de quitter les lieux, affirme son fils aîné, précisant que l’acteur se sent désormais "libre" et "soulagé". Voilà réunis tous les ingrédients d’un nouveau feuilleton médiatique, avec, cette fois, dans la peau de la victime, celui qui fut longtemps l’incarnation de la puissance sur grand écran.

Qui est Hiromi Rollin ? Elle était, selon Anthony Delon, la "dame de compagnie" de son père et "a été salariée jusqu’à il y a 4 ou 5 ans". Âgée de 66 ans, Iromi Rollin est une ancienne assistante de réalisation et maquilleuse, créditée dans différents films (Les Fugitifs, Un Crime…). Alain Delon l’a rencontrée en 1992 sur le tournage du film Le retour de Casanova et l’aurait ensuite fait embaucher dans l’équipe de la série Franck Riva. Leur relation a fini par évoluer. En 2021, dans un documentaire de TV5 Monde, Alain Delon la présentait comme sa "compagne", louant sa présence à ses côtés "tout au long de (sa) convalescence" après son AVC.