Tourisme en Aveyron : la météo de juin ne douche pas les "bons espoirs" pour cet été

L’Agence départementale de l’attractivité et du tourisme a dévoilé hier un point d’étape qui met en évidence une activité touristique mitigée en juin mais aussi la "confiance" des professionnels concernant les mois de juillet et d’août.

À l’image des conditions météorologiques, les avis des professionnels du tourisme aveyronnais sont mitigés au sujet du mois de leur activité au mois de juin : "Comme toute activité liée au temps, il est difficile de faire un prévisionnel, mais je reste optimiste pour la saison" ; "Impact notable compte tenu des conditions météorologiques au mois de juin" ; "Augmentation du nombre de courts séjours par rapport à des réservations à la semaine" ; "le mois de juin a été plus calme que la période d’avril à mai qui a été satisfaisante" ; "les réservations sont souvent de dernière minute et difficiles à anticiper".

Ces avis ont été recueillis par l’Agence départementale de l’attractivité et du tourisme et aboutissent à un taux de satisfaction de 56 % des professionnels du tourisme, qui estiment donc majoritairement que l’activité de juin 2023 a été "supérieure ou équivalente" à celle de juin 2022.

En juin, un calendrier "moins favorable" que l’an passé

Le volume des nuitées est en baisse de 3,9 % sur l’ensemble du mois de juin 2023 par rapport à juin 2022. La faute, selon l’agence, à un calendrier "moins favorable" avec un week-end de la Pentecôte positionné entre les 4 et 6 juin l’an dernier. L’effet s’en était bien fait sentir lors de ce week-end très couru, où près de 60 000 nuitées avaient été enregistrées le 4 juin 2022, contre seulement 28 000 le 4 juin 2023.

Au long de ce mois de juin, un total de 939 748 nuitées a été comptabilisé contre 977 854 à la même période de l’année passée.

Ce sont les touristes originaires des départements dits "de proximité", à moins de trois heures de route, qui ont été majoritaires. La première place du podium des visiteurs étrangers les plus nombreux est occupée par les Néerlandais, devant les Britanniques et les Allemands.

Toujours selon les prestataires, la "météo mitigée" de juin a "impacté les fréquentations" et les activités extérieures, avec cependant une "bonne présence de la clientèle de groupe".

Une note de 8,7/10 et des clients enthousiastes

Une synthèse des avis des clients de la "destination Aveyron" a par ailleurs été réalisée, basée sur les avis laissés sur des plateformes telles que TripAdvisor, Booking ou Google. Morceaux choisis : "Très bon accueil, encore un grand merci à l’organisation pour cette belle journée, nous recommandons !" ; "super visite guidée, nous avons pu discuter avec la propriétaire, c’était très enrichissant" ; "très joli emplacement, belle vue depuis la chambre. Nous avons également apprécié le restaurant" ; "c’était parfait à tous les niveaux, emplacement idéal et très grand" ; "Nous avons passé une super semaine, merci à l’hôtesse pour ses succulents repas" ; "très bon établissement, le sentiment général reste extrêmement positif. Bravo à l’équipe !".

Dans le détail, ces visiteurs plébiscitent les activités proposées dans le département, jugées "excellentes" pour 80 % d’entre eux. Excellents aussi, les villages vacances (76 %), campings (73 %), sites de visites (72 %) et restaurant (62 %) ont eux aussi la cote. Pour ce qui est des touristes français, les plus nombreux sont originaires de l’Hérault, devant la Haute-Garonne, les Bouches-du-Rhône, le Tarn et Paris.

Les professionnels confiants pour juillet et août

L’indicateur principal au sujet de l’activité attendue en juillet et août reste celui du volume des réservations, même si la tendance se tourne de plus en plus vers les démarches de dernière minute. Les professionnels les estiment "encourageantes" pour 52 % d’entre eux en juillet, pour 64 % en août, même s’ils relèvent, pour l’heure, des réservations "plus courtes" que les années précédentes, notamment du côté de la clientèle française. Les projections restent toutefois "difficiles", ce "en raison du climat socio-économique actuel".

Les prestataires ayant répondu à l’enquête estiment par ailleurs que leur clientèle effectuera des séjours "plus courts que d’habitude" cet été "en raison de la baisse de leur budget, en particulier pour les vacanciers français. Cela ne devrait pas être le cas des touristes étrangers qui continuent de fréquenter le département sur des durées de vacances plus classiques", résume l’agende d’attractivité.

Pour ces perspectives comme pour le ressenti du mois de juin, quelque 570 professionnels aveyronnais (hébergements, sites de visite, activités de pleine nature, restaurants) ont répondu aux sollicitations de l’Agence départementale de l’attractivité et du tourisme.

La prochaine interrogation de ces prestataires aura lieu à la fin du mois de juillet. Pour un nouveau bilan que tous espèrent très positif !