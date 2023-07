Villefranche-de-Rouergue : nouvelle session de formation pour apprendre aux lycéens l'exploitation de produits du terroir

Le lycée Beauregard reconduit cette formation, pour la seconde année, pour les jeunes qui veulent se lancer dans l’exploitation de produits du terroir. Stéphane Warnery souhaiterait transformer de la viande et des produits laitiers dans le Pays basque.

"Un projet de ferme, ça demande de la réflexion et du temps. Si je veux faire de la vente directe, il faut apprendre les bases", tempère Stéphane Warnery. Le jeune homme de 20 ans, originaire du Pays basque, à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, avance pas à pas. Ce fils d’agriculteur souhaite monter sa propre exploitation, mais doit encore apprendre.

Après un Bac Pro élevage polyculture et un BTS Production animal, il a décidé de compléter son parcours avec une nouvelle formation lancée en septembre dernier : le Certificat de spécialisation (CS) "production, transformation, commercialisation des produits fermiers", en intégrant le pôle de formation de Bernussou et le lycée Beauregard.

"Accompagner les élèves selon leur projet personnel"

Cette année, Stéphane Warnery a suivi 16 semaines de cours à Villefranche. Le reste du temps, il travaille en alternance dans une ferme du Pays basque qui produit du fromage AOP Ossau-Iraty. "L’idée est d’accompagner les élèves selon leur projet personnel", détaille Marion Bargaud, formatrice en élevage à la ferme de Bernussou.

"Plusieurs visites d’exploitation ont été organisées en Aveyron pour que Stéphane puisse découvrir différentes façons de travailler, les normes sanitaires, la gestion et les investissements à faire pour les locaux et bâtiments d’une ferme".

Maîtriser la chaîne de production

"J’ai une meilleure vision des problématiques de production et transformation des produits agricoles", ajoute Stéphane Warnery.

"Je peux faire évoluer mon projet sereinement sans me précipiter. Je veux faire de la production de brebis laitières et transformer aussi la viande. L’idée est d’aller au bout de chose en maîtrisant la chaîne de A à Z et d’être plus proche des clients. Ces dernières semaines, j’ai aussi compris l’importance de travailler à plusieurs pour limiter les coûts d’investissement, notamment en Cuma (Coopérative d’utilisation de matériel agricole)".

"Il y a une volonté de développer les formations professionnelles en mettant en avant les compétences de nos productions locales", souligne Élise Chas, formatrice en génie alimentaire au lycée Beauregard. "Le défi est de s’adapter au profil de chacun". Déjà trois candidats sont inscrits pour la rentrée prochaine. De son côté, Stéphane Warnery sera embauché en contrat CDD, à la fin de son alternance. De quoi emmagasiner encore plus d’expérience avant de se lancer tout seul dans le grand bain.