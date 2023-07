Baraqueville. Deux jours d’activité de pleine nature pour clore en beauté l’année de 6e !

Les 3 et 4 juillet, près de 80 élèves de 6e du collège A Camus ont participé à des activités physiques au bord du lac du val de Lenne. Encadrés par les professeurs d’EPS et 2 brevets d’État, ils ont pu s’initier par demi-journée à différentes activités : canoë, paddle, VTT, tir à la carabine laser. Quelques professeurs d’autres disciplines, se sont même mouillés, au sens propre, pour encadrer les jeunes intrépides. À voir les mines réjouies et bronzées des collégiens qui se sont donnés sans compter, bravant le froid et pour certains leur appréhension de l’eau, on peut affirmer que ces journées, proposées pour la première fois aux sixièmes, furent un réel succès. Les vacances désormais peuvent commencer