Bozouls. Fête de fin d’année réussie à Saint-François

Samedi, après le spectacle intergénérationnel conduit par Olivier Royer entre les élèves de CM2 de l’école et les résidents des Caselles, c’est l’ensemble de l’école Saint-François qui s’est retrouvé dans la cour de l’école pour fêter cette fin d’année scolaire.

Il n’en fallait pas moins que quelques jeux répartis sur la cour, un repas préparé par la "Ferme de Montégu" et les glaces au lait de chèvre de Coubisou ou encore le son du groupe "Les mal Barrés" de Golinhac pour que parents, enfants, enseignantes et membres du personnel passent une chaleureuse soirée dans un esprit très convivial.

Ce fut l’occasion de se retrouver pour également remercier, Carole Vayrou, enseignante depuis quinze ans à l’école, qui migre vers les hauts plateaux de Laguiole à la rentrée prochaine. Un grand Merci aussi à l’Apel, ses bénévoles et particulièrement à ses présidentes Alice Delmas et Camille Rous pour l’organisation et l’ambiance de la soirée.

Un bon moment partagé avant les grandes vacances d’été.