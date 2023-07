Onet-le-Château. À la paroisse Sainte-Émilie, les fidèles ont dit merci au père Célestin

Les fidèles de la paroisse Sainte-Émilie des Causses et les amis, ont remercié le père Célestin N’Guessan pour ses cinq années passées en Aveyron, au service de l’Église diocésaine, au cours d’une messe festive célébrée à l’église Saint-Joseph l’Artisan, dimanche dernier. La cérémonie, présidée par le père Célestin et à laquelle participaient également les trois diacres permanents, a été animée par les membres des relais paroissiaux. Les rites religieux africains et indiens ont accompagné la procession d’entrée et d’offrandes. L’émotion de l’assemblée était palpable tout au long de la messe et a culminé au moment de la remise des cadeaux et du livre d’or. Tous garderont un bon souvenir du sourire du père Célestin, de sa gentillesse et de son écoute. Puis les festivités se sont poursuivies à la salle de la Doline, pour accueillir cet événement et les 178 convives. Apéritif, tables décorées, repas préparé par un traiteur, diaporama retraçant les moments forts des cinq années passées par le père Célestin parmi eux, tout a été mis en œuvre afin que l’après-midi se déroule dans une ambiance chaleureuse et conviviale, grâce aux bénévoles. Mais une fête ne serait pas une fête sans musique, chants et danses. La paroisse étant un peu cosmopolite, les animations furent variées : danses africaines, indiennes, aveyronnaises et l’incontournable "Se canto" en occitan ! Merci, père Célestin, et "bon vent" pour votre nouvelle mission en Côte d’Ivoire, votre pays d’origine.