Olemps. Le badminton termine la saison sur une note positive

Une fin de saison riche en évènements et un nombre de licenciés en hausse permettent au président de l’OBAD de terminer sur une note positive.

62 licences adultes et 4 licences jeunes ont été enregistrées en 2022-2023 avec un renouvellement de 46,67 %.

72 % des adhérents sont de la commune. Mais le bureau déplore la stagnation de la subvention de la mairie malgré ce beau dynamisme. "L’engagement compétitif n’a jamais été aussi élevé", constate Sylvain Barré-Persyn. "Cette tendance se conclura par une montée du niveau global du club dans les années à venir".

Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : 41 joueurs ont participé à des compétitions hors interclubs, 27 tableaux ont été remportés, 135 tableaux ont été joués en doubles et 70 en mixte.

La 10e édition de la "Very bad night" a vu une participation en nette hausse avec 96 joueurs et 23 repas supplémentaires (contre 76 joueurs et 18 repas supplémentaires en 2022).

De nombreuses animations ont rythmé l’année : le 15 septembre le pot d’accueil, le 8 décembre le Tournoi interne de doubles de Noël, le 12 janvier la galette des rois, en février le repas des départementales, les 14 et 16 mars les Féminines d’Olemps, la journée des raquettes, prévue conjointement pour le 17 juin avec le ping et le tennis a été annulée, : la Very Bad Night n° 10 et enfin le 23 juin l’Assemblée générale. Des animations qui seront reconduites la saison prochaine avec, peut-être quelques nouveautés en prime.

Le club a demandé une plage horaire le dimanche matin afin de proposer un nouveau créneau aux joueurs pour diminuer l’affluence sur les créneaux en semaine.

Le nouveau bureau : Sylvain Barré-Persyn (président), Aurélien Cros (trésorier), Léo Ginesty, Marion Alfonso (secrétaire), Noëlle Villeneuve (secrétaire adjoint), Serge Lauraire et Théophile Colin.