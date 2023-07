Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les résidents de l’Ehpad Étienne-Rivié fêtent de l’été

C’est au cours d’une olympiade que les résidents de l’Ehpad Étienne-Rivié ont fêté l’été le mercredi 21 juin, à la salle d’animation de l’établissement.

Cette fête "olympiade", reconduite chaque année, est pensée et organisée en équipe pluridisciplinaire dans le but de faire une grande fête sportive pour l’été et "de mettre le feu !" avec de la musique et du sport adapté à chacun. Il y avait 7 jeux adaptés au public : volley, lancer, chamboule-tout, boccia, jeux d’adresse, ping-pong, sarbacane. 3 podiums avec récompenses, des fleurs offertes par l’association de jardins d’Olt et des médailles d’or, d’argent et de bronze. Tous les participants sont repartis avec une médaille confectionnée en atelier créatif.

Ce fut une belle fête avec une très bonne ambiance sportive, beaucoup de joie, de rires, d’échanges et de compétition ! Les participants étaient très motivés.

La compétition s’est terminée autour d’un délicieux gâteau confectionné par les cuisiniers de l’Ehpad.

À l’année prochaine !