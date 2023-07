Florentin-la-Capelle. Sport quilles : de la passion et des résultats

Alors que l’équipe Teyssèdre en Promotion jouait sa finale le 25 juin à Ste-Geneviève et l’équipe Guiral Essor la jouait à Luc le même week-end, c’est à Florentin que devait avoir lieu comme l’an passé la finale district. Hélas, Dame météo en avait décidé autrement. C’est donc sur les terrains du quillodrome de Campuac que celle-ci se déroulait le dimanche 2 juillet. Une finale retentissante comme un hymne à cette saison si particulière. Une première place est venue récompenser l’équipe Salvan en 3e série. En 1re série, après une lutte acharnée, c’est une 2e place pour l’équipe Austruy et une1re place pour notre deuxième équipe, l’équipe Veyre signe pour ces deux équipes d’une accession en catégorie Essor. Cela fera donc passer 4 équipes en catégorie Élite et ligue ; une première pour le club vert anis. Bravo à eux !

De la cohésion, de la passion, une saison marquée dans les mémoires du club à bien des égards. Un championnat qui touche à sa fin avec les finales jeunes et féminines à Lassouts.

Et en suivant les individuels, coupe de France et d’Europe, de quoi écrire encore l’histoire du club florentinois !