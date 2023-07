Saint-Christophe-Vallon. Une belle fête de l’école placée sous le signe du cirque

L’école publique Arc-en-ciel avait donné rendez-vous aux familles samedi dernier pour la fête de l’école placée cette année sous le signe du cirque.

Sous les yeux attendris et fiers de leurs parents, les enfants ont enchaîné les numéros de jonglage, chant, danse, clown, acrobaties et même dompteur de fauves. L’équipe enseignante avait concocté un joli spectacle, en clôture d’une année scolaire riche en projets. Cette journée, organisée conjointement entre l’équipe enseignante et les parents d’élèves, s’est ensuite poursuivie par un repas et des animations proposées par l’APE. Jeux gonflables, barbe à papa, roulette à surprises, jeux en bois, pêche aux canards ont ainsi ravi petits et grands.