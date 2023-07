Montrozier. Aveyron : des nouveautés pour les plus jeunes et pour se restaurer au Jardin des bêtes

Le jardin des bêtes offre une découverte du monde animal et attractif selon un concept unique en Aveyron.

Une fois votre entrée payée, le parc présente deux accès. L’un des deux vous conduit sur une vingtaine d’attractions, manèges pour toute la famille et à volonté. L’autre parc est destiné au monde animal.

Plus d’une centaine d’animaux y vivent, dont certains se baladent en liberté, comme les petits cochons et les faons. L’aventure continue et la nouveauté 2023 est constituée par un circuit de voitures électriques pour les bambins à partir de 3 ans. Un joli parcours bien limité en toute sécurité.

Pour une pause repas, il existait déjà deux points de restauration (Les Palanges et le Kiosque) auxquels s'ajoute cette année La Paillote.

Bien d'autres activités à découvrir

On continue la découverte vers le labyrinthe végétal, le village western, les jets d’eaux de toute forme. Au cours de la visite, ce sera l'occasion de découvrir l’histoire en sons et lumières de villages aveyronnais reconstitués en miniatures.

Mais aussi la balade des canoés, la promenade au milieu des oiseaux. Le parc est composé de nombreux sièges et bancs à l’ombre et d’un coin bébés très apprécié. Les surprises sont encore à découvrir sur place. Les enfants le savent, une journée ne suffit pas. Pour plus d’information contactez le jardin des bêtes au 05 65 42 66 40.