Baraqueville. Des écrivains en herbe à la radio

Les 3e occitanistes ont participé à un concours de nouvelles consistant à créer un récit à partir d’une phrase donnée "Se remembra quand arribèt al vilatge, qu’aviá tant de vam et de projèctes... Qu’es aquò que se’n virèt mal ?/ Elle se rappelle son arrivée au village, pleine d’enthousiasme et de projets... Qu’est-ce qui a bien pu dérailler ?" . Deux binômes de jeunes écrivains ont été récompensés pour leur nouvelle abordant le thème de l’écologie pour l’un, et la Résistance pour l’autre. Vous aurez bientôt la chance d’écouter ces deux textes primés sur les ondes de Radio Totem, puisque les jeunes plumes auront non seulement la satisfaction de se voir publier mais ils ont aussi eu l’opportunité de s’enregistrer dans les studios de la radio mercredi dernier. Une diffusion est déjà programmée les 13 et 20 août. Les collégiens ont été chaleureusement accueillis par l’équipe de La Primaube et ont pu découvrir le fonctionnement de la radio. Une expérience originale pour clore ces riches années d’apprentissage de l’occitan au collège avec la dynamique "Dòna" Mousson.