Rodez : la photographie et la sculpture se marient à la galerie Bshop

Christophe Grenier et son travail inspiré de l'aquarelle ainsi que Robert Pujol et ses sculptures retraçant son passé de berger sont les invités de la galerie Bshop durant cet été.

Mêler deux expositions en une. C'est en quelque sorte ce qu'a fait la galerie Bshop, installée dans l'ancienne chapelle du lycée Jeanne-d'Arc, rue Béteille à Rodez. Pour ce temps fort estival, Claire Méravilles et Jean-Michel Cosson, garants du lieu, ont invité deux artistes au profil très différent.

D'une part l'on retrouve Robert Pujol. Ce Tarnais, berger pendant 40 ans de sa vie a retrouvé depuis peu son premier amour de jeunesse, la sculpture. Celui qui a fréquenté les Beaux-arts procède "à partir d'objets de récupération et d'outils agricoles", déclare-t-il, afin de matérialiser son art. Notamment au travers de représentations animales, "ses" moutons bien sûr, mais également les insectes, en hommage au bicentenaire de la mort de Jean-Henri Fabre. Des œuvres à retrouver dans le jardin de la chapelle, mais également en son sein, où l'artiste fait parler son cœur à travers des réalisations mêlant pierre et fer.

L'oeil d'un Nîmois derrière l'appareil

Tandis que l'autre côté se trouve Christophe Grenier. Un Nîmois passionné depuis toujours par la photographie. "J'ai commencé au club photo du lycée ! Et depuis j'ai tout fait", relate-t-il. Des paysages au nu en passant par les portraits, c'est aujourd'hui à une technique bien particulière qu'il s'attelle. "C'est l'aboutissement d'un travail de recherche de six ans", sourit l'artiste. Inspiré par le graphisme et le minimalisme, il joue avec les lignes et les contrastes pour offrir des clichés ressemblant comme deux gouttes d'eau à des aquarelles. Un travail sur la lumière qui s'accorde parfaitement aux lieux de l'exposition.

Des œuvres à retrouver tout l'été, du mercredi au samedi de 14 h à 18 h 30, jusqu'au 2 septembre.