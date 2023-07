Rodez : les élus d'opposition regrettent la fermeture d'Aquavallon le week-end cet été

Le sujet de la fermeture d’Aquavallon le week-end et de la piscine Géraldini tout l’été éclabousse toujours autant le groupe d’opposition de Rodez Citoyen, pour qui cela traduit un "recul du service public".

Les arguments de la municipalité sur le coût de l’énergie, la difficulté de recrutement de surveillants de baignade et la baisse de fréquentation constatée les week-ends de l’été, le tout conjugué au souhait de garder un tarif d’entrée attractif et des activités ludique toute la semaine, ne trouvent pas grâce à leurs yeux.

"Malgré nos alertes, l’année dernière, rien n’a été fait pour recruter plus de personnel", lancent les élus d’opposition, Marion Berardi regrettant d’autant plus que leur idée de voir l’agglo prendre en charge la formation de jeunes au Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique afin qu’ils puissent travailler durant l’été à Rodez n’a jamais été retenue. "La tension sur le personnel n’est plus tenable", soupire-t-on, en évoquant la nécessité pour Rodez plage, qui ouvrira en fin de mois, de bénéficier du personnel d’Aquavallon.

Les élus d'opposition pointent le maire du doigt

"Christian Teyssèdre avance l’argument de la baisse du nombre de nageurs les week-ends de l’année dernière mais comment peut-on avoir une hausse lorsque l’on ferme le service ?", relatent les élus en faisant référence aux différents jours de fermeture qui ont touché Aquavallon l’été dernier.

"Quand allons-nous parler de service rendu aux Ruthénois plutôt que de parler de rentabilité et d’économie sans arrêt" concluent les élus de l’opposition, qui ont publié une lettre sur leur site internet et tenu une conférence de presse.

Rappelons que cet été, Aquavallon sera ouvert (Bassins + cardio) les lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 10 h à 13 h 30 et de 15 h à 19 h, le mardi de 6 h 45 à 10 h (uniquement bassin sportif et apprentissage) et 10 h à 13 h 30 et 15 h à 19 h, et sera donc fermé les samedi et dimanche.