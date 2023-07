Decazeville. Un nouvel opticien dans la galerie marchande

Après l’installation du salon de coiffure Visagis dans la galerie marchande de Super U (sur la zone du Centre à Decazeville), le lunettier Krys vient d’incorporer les lieux.

Installée déjà sur le Ruthénois, Espalion, Millau et Saint-Affrique, l’entreprise familiale Dubor vient d’ouvrir un nouveau magasin à Decazeville, dans la galerie marchande de Super U, sur le nouvel espace commercial, zone du Centre. Trois employés vous proposeront tous types de lunettes et lentilles, femmes, hommes, enfants, ainsi que du solaire, des produits annexes, des examens de vue, des adaptations pour les lentilles. "Nous sommes une famille d’opticiens depuis 1953. Nous souhaitons étendre notre activité vers l’ouest Aveyron, d’où notre venue à Decazeville. […] Nous souhaitons rendre des marques, habituellement disponibles dans les grandes villes, accessibles au plus grand nombre, jouant ainsi un rôle social. Le territoire decazevillois pourra bénéficier ainsi d’un très bon rapport qualité prix", explique Céline Dubor.

Bientôt un espace audio. La boutique Krys est ouverte du mardi au samedi, non-stop de 9 heures à 19 heures. Elle sera ouverte également le lundi, à partir de septembre. Un espace audio se mettra bientôt en service. Possibilité de prendre rendez-vous sur Doctolib, notamment pour les examens de vue.

Contact : 05 54 06 04 05

decazeville@krys.com