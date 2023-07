Aveyron : Rodez, Naucelle, Espalion, Réquista... voici le palmarès des meilleurs collèges du département

Si les vacances viennent tout juste de commencer, l'Etudiant s'est déjà penché sur la rentrée de septembre. Et a dévoilé le classement des meilleurs collèges, dans chaque département. Qui se démarque en Aveyron ?

Les examens ont livré leur verdict, le 14 juillet approche : pas de doute, les vacances d'été sont bel et bien lancées ! Mais septembre n'est pas si loin que ça, et l'Etudiant s'est d'ores et déjà projeté en proposant le classement 2023-2024 des meilleurs collèges.

Comment le calcul est-il effectué ?

Le pionnier de l'orientation a dévoilé la méthodologie employée pour établir le classement. Si, évidemment, le taux de réussite au brevet sur trois ans ainsi que la note moyenne à l'écrit de l'examen figurent parmi les critères mentionnés, le palier de la fin de la 3e n'est pas le facteur X de la note finale.

Capacité à faire progresser les élèves mais aussi indicateur de mixité sociale font partie des quatre éléments pris en compte par l'Etudiant afin de noter les établissements, répartis en cinq groupes de performance, allant de 1/5 à 5/5.

"En 2023, le classement des collèges de l'Etudiant repose sur ces quatre indicateurs établis à partir de statistiques publiées par le ministère de l'Éducation nationale", résume-t-il.

Quels résultats en Aveyron ?

6 260 collèges de France ont été passés au crible. 30 lauréats ont été classés en Aveyron, où les meilleurs collèges ont obtenu la note de 5/5. Certains ont eu 4, d'autres 3, qui représente la note la plus basse. Aucun collège du département n'a obtenu 2/5 ou 1/5.

Voici le classement de l'Etudiant, sur les collèges de l'Aveyron (public et privé confondus) :

Collège Amans-Joseph Fabre - Rodez :5/5

Collège de la Viadène - Saint-Amans-des-Cots : 5/5

Collège Immaculée Conception - Espalion : 5/5

Collège Jean Amans - Pont-de-Salars : 5/5

Collège Jean Boudou - Naucelle : 5/5

Collège Jean d'Alembert - Séverac-le-Château : 5/5

Collège Jeanne d'Arc - Millau : 5/5

Collège Jeanne d'Arc - Rignac : 5/5

Collège Jeanne d'Arc - Saint-Affrique : 5/5

Collège Les Quatre Saisons - Onet-le-Château : 5/5

Collège Louis Denayrouze - Espalion : 5/5

Collège privé Saint-Joseph - Rodez : 5/5

Collège Saint-Joseph - Marcillac-Vallon : 5/5

Collège Saint-Joseph - Villefranche-de-Rouergue : 5/5

Collège Saint-Louis - Capdenac-Gare : 5/5

Collège Saint-Michel - Belmont-sur-Rance : 5/5

Collège Saint-Viateur-Canaguet - Onet-le-Château : 5/5

Collège Albert Camus - Baraqueville : 4/5

Collège Célestin Sourèzes - Réquista : 4/5

Collège Denys Puech - Saint-Geniez-d'Olt : 4/5

Collège Georges Rouquier - Rignac : 4/5

Collège Jean Moulin - Rodez : 4/5

Collège Kervallon - Marcillac-Vallon : 4/5

Collège Marcel Aymard - Millau : 4/5

Collège Voltaire - Capdenac-Gare : 4/5

Collège Carco - Villefranche-de-Rouergue : 3/5

Collège Jean Jaurès - Saint-Affrique : 3/5

Collège Lucie Aubrac - Rieupeyroux : 3/5

Collège Paul Ramadier - Decazeville : 3/5

Collège Sainte-Foy - Decazeville : 3/5

L'Aveyron a mené la danse

Les résultats du brevet, tombés le vendredi 7 juillet 2023, ont d'ailleurs été très positifs en Aveyron. Avec 92,3% d'admissions, les collégiens du département ont affiché le meilleur score dans l'académie de Toulouse, composée de huit territoires. Sur les 2 915 jeunes aveyronnais admis, 860 ont obtenu la mention très bien, 833 ont été reçus avec la mention bien, et 783 avec la mention assez bien.