CARTE. Orages et canicule : vigilance rouge levée, encore de l'orange et du jaune, le point ce mercredi

Les premières remontées terrain sous les supercellules au nord de Clermont de Mickael Rosa et Meteo-Allier justifient pleinement l'alarmisme des chasseurs d'orage depuis ce matin.

On y observe des grêlons d'environ 7 cm. De quoi exploser les pare-brises et transpercer les toits. pic.twitter.com/nqOIWtVg9G